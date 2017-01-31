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«DO like OLYMPIANS» у Корсунь-Шевченківському
31 Січня 2017 Поділитися
Днями у Корсунь-Шевченківській гімназії представники відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області провели спортивно-масовий захід «DO like OLYMPIANS».
До учнів завітали відповідальний секретар відділення Іван Урста, майстри спорту України з легкої атлетики Світлана Марусенко та стрільби з лука Олександр Гнатенко.
Олімпійську розминку провела майстер спорту, член збірної України Світлана Марусенко. Від рухової активності учні отримали масу вражень та позитивних емоцій.
Всі учасники заходу були відзначені футболками з логотипом «DO like OLYMPIANS» і напоями від партнера проекту «Кока-Кола».
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