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У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Вулкан» з боксу серед юнаків
01 Лютого 2017 Поділитися
У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Вулкан» з боксу серед юнаків

Відкритий чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вулкан» Черкаської міської ради відбувся з 27 по 28 січня.

Участь у змаганнях брали 87 боксерів, які представляли 14 команд зі всієї області.

Під час урочистого відкриття змагань відзначили кращого спортсмена грудня – Дмитра Майдакова та його тренера – Олександра Піскуна. Заступник голови облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв вручив їм подяки відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

Переможці змагань отримали подарунки від відділення НОК у Черкаській області.

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