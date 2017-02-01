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У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат КДЮСШ «Вулкан» з боксу серед юнаків
01 Лютого 2017 Поділитися
Відкритий чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вулкан» Черкаської міської ради відбувся з 27 по 28 січня.
Участь у змаганнях брали 87 боксерів, які представляли 14 команд зі всієї області.
Під час урочистого відкриття змагань відзначили кращого спортсмена грудня – Дмитра Майдакова та його тренера – Олександра Піскуна. Заступник голови облдержадміністрації Костянтин Омаргалієв вручив їм подяки відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.
Переможці змагань отримали подарунки від відділення НОК у Черкаській області.
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