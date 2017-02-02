Перші медалісти Універсіади вже повернулися додому

До України повернулись перші герої 28-ї Всесвітньої Універсіади, що триває в м. Алмати (Казахстан).

На рідній землі дворазового бронзового призера Олександра Белінського (студент Харківської державної академії фізичної культури) і срібну призерку Аннамарі Данчу (аспірантка Львівського державного університету фізичної культури) зустрічали перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець і віце-президент Національного олімпійського комітету України Володимир Бринзак з цілим оберемком букетів квітів, привітавши сноубордистів від імені керівників організацій – Міністра Лілії Гриневич і президента НОК Сергія Бубки.

Володимир Бринзак поцікавився у спортсменів самопочуттям, станом змагальної траси, умовами проживання та харчування, погодними умовами.

«Ми тут уважно слідкували за вашими виступами, - говорить Володимир Бринзак. - У Національному олімпійському комітеті ваші виступи розглядають через призму майбутніх зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані. Це все на особистому контролі в нашого президента Сергія Бубки. Щиро раді, що ви стали призерами, із сильними суперниками перевірили свою готовність до відповідальних стартів. Тепер головне завдання – здобути олімпійські ліцензії».

Аннамарі зізналася, що як і кожний учасник Універсіади, мріяла про медаль найвищої проби. У фінальному заїзді навіть лідирувала, але на якусь мить втратила концентрацію й опинилася другою. Саме тієї миті і не вистачило для «золота». Тож ще є над чим працювати. Вже незабаром Аннамарі вирушає до Болгарії на черговий етап Кубка світу.

Олександр Белінський двічі фінішував третім з-поміж понад півсотні учасників. На подібних турнірах слабких суперників не буває. Майже всі рівні. Хто психологічно стійкіший – той і перемагає. Тепер через етапи Кубків світу готуватимемося до Олімпійських ігор.

