Новиниlarr НОКlarr Олімпійська родина вітає з Днем народження!
Олімпійська родина вітає з Днем народження!
02 Лютого 2017 Поділитися
Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Оксана Вацеба та начальник міжнародного відділу НОК України Неля Дем’янець.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!

Останнє в медіа
loader
loader
Олімпійська зарядка
OlympicLab
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 007
Дьор-2017 0169
Pyeongchang-2018 0370
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в