Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують відповідальний секретар відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Оксана Вацеба та начальник міжнародного відділу НОК України Неля Дем’янець.

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!