У Полтаві малеча змагалась у гірськолижному спорті

Днями у гірськолижний комплекс «Сорочин Яр», що у селі Петрівка Диканського району Полтавської області, відбувся відкритий спортивно-масовий захід з популяризації зимових видів спорту для дітей «Олімпійське лелеченя».

У змаганнях взяли участь діти: Кременчука, Гадяча, Горішніх Плавнів, Лубен, Миргорода та дві команди Херсонської області.

Діти вели боротьбу у слаломі-гіганті, але дистанція між прапорцями була зменшена, тому що переважна їх більшість сьогодні вперше стали на лижі. Перш ніж їхати на час учасники провели навчання з інструкторами, інші в цей час незадіяні діти каталися на тюбінгу.

На заході були присутні: срібна призерка Олімпійських ігор з біатлону, голова відділення НОК України у Сумській області Олена Петрова, заступник начальника управління – начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Михайло Габор, відповідальний секретар Полтавського обласного осередку НОК Інесса Гетьман, стипендіат Національного олімпійського комітету України атлет Дарсанія Бачукі.



Як зазначила уславлена біатлоністка, цього дня проводиться дуже важливий захід, який популяризує як гірськолижний спорт, так і здоровий спосіб життя в цілому. Адже молодь – це наше майбутнє.

У загальнокомандному заліку перемогу одержав Миргород, станція юних туристів. Друге місце посіли Лубни, вовчицький ліцей, а третіми були учні спеціалізованої школи №1 з Зіньківа.

Переможці отримали кубки, медалі, дипломи та сувеніри від Національного олімпійського комітету України.

