У Черкасах нагородили найкращих спортсменів і тренерів року

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Міський урочистий захід «Лауреати спортивного року» традиційно відбувся в Черкасах та підвів підсумок спортивних досягнень за 2016 рік.
Відзначили найкращих спортсменів, тренерів, учителів фізичної культури, ветеранів спорту, засоби масової інформації, загальноосвітні та вищі навчальні заклади, спортивні організації, комунальні підприємства міста (спортивного спрямування), спонсорів. Номінантів нараховувалося понад сто.
Спортсменів та тренерів відзначили нагородами і цінними подарунками. Крім того, стипендіатам міського голови вручили сертифікати на 2000 тисячі гривень, а директорам спортивних шкіл – на придбання спортивного інвентарю та комп’ютерної техніки.
В урочистостях взяли участь народний депутат України Олег Петренко, міський голова Анатолій Бондаренко, заступник міського голови Ігор Компанієць, голова відділення НОК України у Черкаській області Андрій Більда, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Ігор Волошин, начальник міського управління у справах сім’ї, молоді та спорту Ольга Сисоєва, начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський та його заступниця Катерина Коваленко.