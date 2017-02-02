Богдану Бондаренко присвоєно звання «Кращий спортсмен Харківщини 2016 року»

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«Мені приємно, що Богдан Бондаренко став кращим спортсменом області в 2016 році, а найкращим тренером – Віктор Бондаренко. Сьогодні маю честь від імені усіх жителів Харківщини привітати вас з цією подією. Хочу передати вам слова подяки за те, що ви прославляєте нашу область, за те, що на міжнародній арені формуєте імідж не лише регіону, але й України в цілому», - звернулася до спортсмена та його тренера голова Харківської ОДА Юлія Світлична.
Керівник області також привітала Богдана Бондаренка з тим, що рішенням Федерації легкої атлетики України він визнаний кращим легкоатлетом 2016 року в країні, а його тренер – кращим тренером 2016 року.
Вона також нагадала, що Указом Президента України спортсмен був нагороджений орденом «За заслуги ІІ ступеню», а його тренер - орденом «За заслуги ІІІ ступеню». А в грудні 2016 року депутатський корпус Харківської облради підтримав ініціативу голови ХОДА про присвоєння Богданові Бондаренку звання Почесний громадянин Харківської області. У рамках зустрічі керівник області вручила спортсмену відповідний диплом.
«Ті люди, які своєю працею заслуговують найвищих нагород, повинні творити історію свого рідного краю. Відтепер ім'я Богдана Бондаренка записано в історію Харківської області. Дякую вам за ваші досягнення. Ми пишаємося нашими земляками», - сказала Юлія Світлична.
Бронзовий призер Ігор XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро Богдан Бондаренко, у свою чергу, подякував за теплий прийом і за ту підтримку, яку надає Харківська облдержадміністрація спортсменам, за роботу, яка проводиться у регіоні для розвитку спорту.
«Дуже приємно, коли твоя робота отримує визнання, коли ти бачиш, що твої досягнення важливі й приносять радість іншим. Дуже приємно, коли тебе підтримують не лише родичі та друзі, але й увесь регіон, і вся держава», - сказав Богдан Бондаренко.