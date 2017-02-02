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Богдану Бондаренко присвоєно звання «Кращий спортсмен Харківщини 2016 року»
02 Лютого 2017 Поділитися
Богдану Бондаренко присвоєно звання «Кращий спортсмен Харківщини 2016 року»

«Мені приємно, що Богдан Бондаренко став кращим спортсменом області в 2016 році, а найкращим тренером – Віктор Бондаренко. Сьогодні маю честь від імені усіх жителів Харківщини привітати вас з цією подією. Хочу передати вам слова подяки за те, що ви прославляєте нашу область, за те, що на міжнародній арені формуєте імідж не лише регіону, але й України в цілому», - звернулася до спортсмена та його тренера голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Керівник області також привітала Богдана Бондаренка з тим, що рішенням Федерації легкої атлетики України він визнаний кращим легкоатлетом 2016 року в країні, а його тренер – кращим тренером 2016 року.

Вона також нагадала, що Указом Президента України спортсмен був нагороджений орденом «За заслуги ІІ ступеню», а його тренер - орденом «За заслуги ІІІ ступеню». А в грудні 2016 року депутатський корпус Харківської облради підтримав ініціативу голови ХОДА про присвоєння Богданові Бондаренку звання Почесний громадянин Харківської області. У рамках зустрічі керівник області вручила спортсмену відповідний диплом.

«Ті люди, які своєю працею заслуговують найвищих нагород, повинні творити історію свого рідного краю. Відтепер ім'я Богдана Бондаренка записано в історію Харківської області. Дякую вам за ваші досягнення. Ми пишаємося нашими земляками», - сказала Юлія Світлична.

Бронзовий призер Ігор XXXI Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро Богдан Бондаренко, у свою чергу, подякував за теплий прийом і за ту підтримку, яку надає Харківська облдержадміністрація спортсменам, за роботу, яка проводиться у регіоні для розвитку спорту.

«Дуже приємно, коли твоя робота отримує визнання, коли ти бачиш, що твої досягнення важливі й приносять радість іншим. Дуже приємно, коли тебе підтримують не лише родичі та друзі, але й увесь регіон, і вся держава», - сказав Богдан Бондаренко.

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