Триатлоніст Іван Іванов поспілкувався з учнями Кам’янопотоківської школі

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У Кам’янопотоківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька, що на Полтавщині, відбувся Всеукраїнський проект НОК України «Dо like OLYMPIANS», який реалізується спільно з «The Coca-Cola Foundation».
Також був проведений і «Чат з олімпійцями» в рамках нового проекту #OlympicLab, який реалізується Національним олімпійським комітетом України за підтримки МОК.
У заході взяли участь: майстер спорту міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор 2016 року з триатлону Іван Іванов, сільський голова Юрій Зоря, відповідальний секретар відділення НОК України у Полтавській області Інесса Гетьман, стипендіат НОК України атлет Бачукі Дарсанія.
Ведучі розпочали захід із зустрічі з хлібом та сіллю учасника Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Івана Іванова, далі ознайомили дітей з олімпійською історією.
Після чого, школярі виконали розминку під керівництвом триатлоніста, а потім розпочався безпосередньо і сам чат. Учні, які задавали запитання олімпійцю, отримували сувеніри від НОК України.
Наприкінці заходу усі зробили фото на згадку та отримали автографи на футболках та плакатах від Івана Іванова.