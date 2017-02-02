У школах Львівщини стартували попередні етапи заходу «Олімпійське лелеченя»

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У школах Львівської області розпочалась активна фаза проведення попередніх етапів Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей шкільного віку «Олімпійське лелеченя».
У цьому навчальному році до Положення про проведення заходу внесено певні зміни. Відповідно до них участь в обласному етапі змагань братимуть збірні команди навчального закладу у складі учнів віком 12-14 років (народжених у період з 1.10.2002 до 31.12.2005), сформованих у команду з 13 осіб, з яких 6 дівчат та 6 хлопчиків (не менше ніж по 1 хлопцю та по 1 дівчині кожного віку 12, 13, 14 років) та вчителя фізичного виховання навчального закладу.
Обласний етап спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» за участю кращих шкільних команд з усіх районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад Львівщини планується провести в квітні-травні 2017 року.
Мета заходу - виховання школярів Львівщини на гуманітарних цінностях олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, благородства, формування у них навичок і культури ведення здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом, організації змістовного дозвілля.