У школах Львівщини стартували попередні етапи заходу «Олімпійське лелеченя»

У школах Львівської області розпочалась активна фаза проведення попередніх етапів Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей шкільного віку «Олімпійське лелеченя».

У цьому навчальному році до Положення про проведення заходу внесено певні зміни. Відповідно до них участь в обласному етапі змагань братимуть збірні команди навчального закладу у складі учнів віком 12-14 років (народжених у період з 1.10.2002 до 31.12.2005), сформованих у команду з 13 осіб, з яких 6 дівчат та 6 хлопчиків (не менше ніж по 1 хлопцю та по 1 дівчині кожного віку 12, 13, 14 років) та вчителя фізичного виховання навчального закладу.

Обласний етап спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» за участю кращих шкільних команд з усіх районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад Львівщини планується провести в квітні-травні 2017 року.

Мета заходу - виховання школярів Львівщини на гуманітарних цінностях олімпійського руху – дружби, взаємоповаги, благородства, формування у них навичок і культури ведення здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом, організації змістовного дозвілля.