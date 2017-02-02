Олімпійські медалі Токіо зроблять з використаних електропристроїв

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Оргкомітет Ігор XXXII Олімпіади 2020 року в Токіо звернуся до японських громадян, щоб ті пожертвували старі електронні пристрої – смартфони тощо, які можна буде використати у виробленні нагород.
Організатори сподіваються зібрати вісім тон металу – золота, срібла і бронзи, з яких виготовлять 5 тисяч медалей для Олімпійських та Паралімпійських ігор.
Токіо пішло шляхом Ріо, як задіяли старі частини від холодильників, мікрохвильових печей, комп’ютерів та мобільних телефонів.
Такі ініціативи допомагають зберегти ресурси нашої планети і задуматись про охорону навколишнього середовища.
З квітня відповідні коробки для збору металу будуть розміщені в магазинах і в різних установах Японії.
Тож кожен громадянин зможе зробити свій внесок в олімпійську історію.
Довідково:
Ігри XXXII Олімпіади проходитимуть у японському Токіо з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Змагання відбуватимуться у 33 видах спорту. У порівнянні з Іграми в Ріо, до програми включені 5 нових видів: бейсбол/софтбол, карате, серфінг, скелелазіння та скейтбординг.