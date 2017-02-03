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Олімпійська родина вітає з Днем народження!
03 Лютого 2017 Поділитися
Сьогодні свій День народження святкує бронзова призерка Олімпійських ігор Лондона-2012 з легкої атлетики Христина Стуй.
Олімпійська родина України вітає іменинницю зі святом!
Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.
Віримо, попереду у Вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.
Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!
Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!
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