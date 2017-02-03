Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує бронзова призерка Олімпійських ігор Лондона-2012 з легкої атлетики Христина Стуй.

Олімпійська родина України вітає іменинницю зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у Вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!