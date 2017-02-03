«Розминка від чемпіона» на Костопільщині

Черговий захід в рамках п’ятого сезону «Розминки від чемпіона», організаторами якого є відділення НОК України у Рівненській області та комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» облради, відбувся в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів села Мирне Костопільського району.

Цього разу до місцевих школярів завітав один з найтитулованіших спортсменів Рівненщини Ігор Косенко - Заслужений майстер спорту України з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП, дворазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор, європейських та світових першостей.

Захід розпочався зі слів заступника директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів, виконавчого директора відділення НОК України в Рівненській області Івана Власика, котрий представив дітям іменитого гостя й коротко ознайомив їх з його титулами і досягненнями. Діти мали можливість вести діалог і питати все, що їх цікавило. Спілкувалися учасники заходу через сурдоперекладача.

Особливу цікавість у школярів викликало минуле спортсмена, а саме: чому він вирішив займатися спортом, в якому віці виграв перший трофей, хто його кумири в світі спорту та багато іншого.

Ігор розповів їм про всі найвизначніші події в його спортивній кар’єрі і навіть поділився цікавими ситуаціями з життя. Зокрема, розповів історію про те, чому він починаючи грати в футбол на позиції нападника, зрештою став голкіпером.

Самими лише розмовами захід звичайно не обмежився, а продовжився вже в форматі коротенького тренування, під час якого місцеві хлопці разом з гостем відпрацьовували пробиття пенальті. Ця частина заходу особливо сподобалася дітям і вони дуже не хотіли його припиняти. Після такої перевірки навичок учнів, гість вручив школі футбольний м’яч з власним підписом, роздав дітям автографи і навіть дозволив приміряти власні нагороди.

