На сторінках довідника – спортивна гордість Хмельниччини

В останній день січня в читальній залі обласної універсальної наукової бібліотеки відбулася презентація 51 випуску довідково-інформаційного видання «Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік».

Дослідницька робота колективу бібліотеки за участю науковців, краєзнавців, освітян, музейних працівників, а також представників відділення Національного олімпійського комітету України в Хмельницькій області, котрі сьомий рік плідно співпрацюють з цим закладом, значно збагатили календар відомостями про історичні процеси на теренах краю та видатних подолян.

Календар складається з двох розділів хронологічного переліку 477 основних ювілейних дат 2017 року та 41 авторських текстових довідок, що розкривають найзначніші пам'ятні події, дати, історичні процеси громадсько-політичного життя області, про значну кількість імен відомих особистостей минувшини i сьогодення.

Серед них в довідник внесено 10 уславлених спортсменів та фахівців фізичної культури, зокрема першого українського рекордсмена світу з важкої атлетики Костянтина Павленка, заслуженого тренера України Михайла Мацьоху (наставника Олімпійських чемпіонів – важкоатлетів Тимура Таймазова та Олексія Торохтія), який в грудні буде відзначати своє 75-річчя. Про це присутнім в залі вчителям шкіл міста Хмельницького розповіла провідний бібліотекар відділу краєзнавства Олена Грицишина.

В ході свого виступу під час презентації календаря перший заступник голови Хмельницького обласного відділення НОК України Віктор Флентін привернув увагу присутніх до власних 4-х біографічних довідок про:

Василя Жабенка (1922-2011 рр.) – першого заслуженого тренера України в області, серед численних його вихованців – легкоатлетів виділявся олімпієць 1956 року Володимир Ситкін;

заслуженого тренера України Віталія Яремчука (75 р.) – першого наставника Олімпійського чемпіона 1996 р. з веслування на байдарках Сергія Нагорного, тренера олімпійців Валерія Вешка (каное), Олексія Слівінского (байдарка);

заслуженого тренера України Володимира Гоняка (70 р.), зумівшого розгледіти в 10-12-річних юнаках майбутніх олімпійців- легкоатлетів:

Андрія Соколовського та призера І літніх юнацьких Олімпійських ігор Віктора Черниша (стрибки у висоту); заслуженого майстра спорту СРСР Сергія Полторацького (70 р.) – чемпіона світу 1977 року з важкої атлетики, олімпійця 1976 року.

А ще Віктор Володимирович розповів про перший стадіон в обласному центрі, який був обладнаний 90 років тому на іподромі, продемонструвавши при цьому історичні фотоматеріали.

Крім того, в рамках акції НОК України «Олімпійська книга» Хмельницькій ОУНБ передано нові видання :«Олімпійська спадщина України», книга 1, «Легка атлетика» (Енциклопедія в запитаннях і відповідях). Наразі нові видання на олімпійську тематику безкоштовно розповсюджуються через відділення НОК України серед навчальних закладів в першу чергу надходять до шкіл проекту «Олімпійська освіта».

«Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік» надійшов в усі центральні районні та міськi бібліотеки області.