В України триває розробка екологічних проектів в рамках конкурсу НОК і компанії«Dow»

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В різних регіонах України триває розробка екологічних проектів в рамках конкурсу, оголошеного Національним олімпійським комітетом спільно з компанією «Dow» – топ-партнером Міжнародного Олімпійського Комітету.
Нагадаємо, що в конкурсі беруть участь 10 дитячих команд-переможців минулорічного Всеукраїнського спортивного масового заходу НОК «Олімпійське лелеченя». Серед учасників – представники Тернопільської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Київської, Запорізької, Закарпатської, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
До 10 лютого команди розроблятимуть свої проекти і передадуть їх на розгляд журі, яке 20 лютого оголосить 3-х переможців, що отримають гранти по 5 тис. дол. кожний для реалізації запропонованих ідей.
Презентація реалізованих проектів-переможців запланована наприкінці травня цього року.