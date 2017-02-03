В України триває розробка екологічних проектів в рамках конкурсу НОК і компанії«Dow»

В різних регіонах України триває розробка екологічних проектів в рамках конкурсу, оголошеного Національним олімпійським комітетом спільно з компанією «Dow» – топ-партнером Міжнародного Олімпійського Комітету.

Нагадаємо, що в конкурсі беруть участь 10 дитячих команд-переможців минулорічного Всеукраїнського спортивного масового заходу НОК «Олімпійське лелеченя». Серед учасників – представники Тернопільської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Київської, Запорізької, Закарпатської, Луганської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

До 10 лютого команди розроблятимуть свої проекти і передадуть їх на розгляд журі, яке 20 лютого оголосить 3-х переможців, що отримають гранти по 5 тис. дол. кожний для реалізації запропонованих ідей.

Презентація реалізованих проектів-переможців запланована наприкінці травня цього року.