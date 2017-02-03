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Черкаська міська влада відзначила обласне відділення НОК
03 Лютого 2017 Поділитися
Черкаська міська влада відзначила обласне відділення НОК

Черкаська міська рада вручила голові відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області Андрію Більді спеціальну відзнаку під час урочистої церемонії «Лауреати спортивного року-2016».

Обласний осередок був відзначений за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста Черкаси, сприяння в проведенні спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів, підтримку діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних підприємств міста. 

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