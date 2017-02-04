Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкує віце-президент Національного олімпійського комітету Равіль Сафіуллін!

Олімпійська родина вітає іменинника зі святом!



Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває для нас нові горизонти та перспективи.

Віримо, попереду у Вас – численні життєві перемоги, дорога до яких виявиться вдвічі легшою, якщо йти по ній зі спортом в серці.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!