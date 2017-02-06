Відкритий командний чемпіонат міста з дзюдо у Горішніх Плавнях назвав переможців

4 лютого в місті Горішні Плавні на спортивній базі Вищого будівельно-гірничого училища відбувся відкритий командний чемпіонат з боротьби дзюдо серед юнаків 2007-2008 років народження.

У змаганнях брали участь збірні команди міста від ДЮСШ -1, ВБГУ, ГО ЦДР «Елефант», ГО СК «Святогогор» та запрошені гості - з Кременчука й Світловодська.

На змаганнях в якості почесних гостей були присутні міський голова, почесний президент міської федерації дзюдо, голова відділення Національного олімпійського комітету України в м. Горішні Плавні Дмитро Биков, директор ВГБУ Сергій Сулима та виконавчий директор міського осередку НОК України Микола Шишліков.

Перш, ніж розпочались командні зустрічі, випробування в особистій першості на татамі пройшли молодші представники вище зазначених команд – юнаки 2009-2010 та дівчата 2007-2008 років народження.

У ваговій категорії до 21 кг золоту медаль впевнено здобув Тимур Гасан (Елефант), на другу сходинку зійшов його одноклубник Іван Зотя, треті місця поділили Максим Гилевич (ДЮСШ-1) та Вадим Долина (Святогор).

Першим у ваговій категорії до 23 кг став Назарій Яцина (Елефант), срібло повіз в Кременчук Артем Опришко, треті місця посіли представники «Елефанту» Максим Кондратенко й Юрій Стогній.

У вазі до 25 кг вищої нагороди домігся Богдан Чекунов (ДЮСШ-1), другим став Ярослав Кольцов (ДЮСШ-1) та треті місця поділили Єгор Дерій (Елефант) та Данило Шаповал (ВБГУ).

Представники Центру «Елефант» Артем Волошин та Микита Ковпак у ваговій категорії до 27 кг розділили відповідно між собою «золото» та «срібло». Треті сходинки дістались Андрію Розсадкіну (ВБГУ) та Микиті Світличному зі Світловодська.

В ваговій категорії до 30 кг переможцем став Андрій Ігнатюк (ДЮСШ-1), Бреднєв Дмитро (Елефант) виборов «срібло», а на третю сходинку зійшли Володимир Дюмін (Елефант) та Андрій Кравцов (Святогор)

у важкій ваговій категорії + 38 кг золота медаль дісталась представнику з Центру «Елефант» Владиславу Цвіткову, друге місце посів Ростислав Пилипчук (ВБГУ). Треті місця поділили Анатолій Бут та Ян Карпенко – обидва представники команди ДЮСШ-1.

В котре неперевершеною в ваговій категорії до 23 кг стала представниця Центру «Елефант» Анна Кушніренко, знову підтвердивши своє лідерство в цій вазі. «Срібло» здобула Поліна Тумко (ДЮСШ-1) та треті місця розділили Анна Михайленко (ВБГУ) та Катерина Кузніцова з Кременчука.

Перше й друге місце в ваговій категорії до 25 кг . розділили відповідно Аліна Буртова (ВБГУ) та Вікторія Бевзюк (Елефант)

В ваговій категорії до 28 кг . перемогла представниця команди з Кременчука Євгенія Бойко, на другу сходинку піднялась Анастасія Шудря (ДЮСШ-1) й бронза дісталась Софії Огурцовій (Елефант).

В останній ваговій категорії до 34 кг переможницею стала Катерина Гребінь (Кременчук), Диба Марія (ДЮСШ-1) посіла друге місце й третіми призерками стали Анастасія Труфанова та Єлізавєта Гребінь (Кременчук)

Але, справжнім захоплюючим видовищем для вболівальників та самих спортсменів стали командні сутички. Бурхливі емоції не залишали спортивний зал до самого закінчення змагань. В підсумках командного Чемпіонату місця серед команд-учасниць розподілились наступним чином. Переможницею змагань стала команда ДЮСШ-1. Друге місце посіла команда ВБГУ. Третіми стали відповідно представники ЦДР «Елефант» й СК«Святогор».

Міський голова, голова відділення НОК України в м.Горішні Плавні Дмитро Биков разом з виконавчим директором відділення НОК України в м. Горішні Плавні Миколою Шишліковим провели урочисте нагородження учасників змагань в особистій першості й команд-учасниць відкритого Чемпіонату міста.

