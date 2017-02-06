Відкритий командний чемпіонат міста з дзюдо у Горішніх Плавнях назвав переможців

4 лютого в місті Горішні Плавні на спортивній базі Вищого будівельно-гірничого училища відбувся відкритий командний чемпіонат з боротьби дзюдо серед юнаків 2007-2008 років народження.
У змаганнях брали участь збірні команди міста від ДЮСШ -1, ВБГУ, ГО ЦДР «Елефант», ГО СК «Святогогор» та запрошені гості - з Кременчука й Світловодська.
На змаганнях в якості почесних гостей були присутні міський голова, почесний президент міської федерації дзюдо, голова відділення Національного олімпійського комітету України в м. Горішні Плавні Дмитро Биков, директор ВГБУ Сергій Сулима та виконавчий директор міського осередку НОК України Микола Шишліков.
Перш, ніж розпочались командні зустрічі, випробування в особистій першості на татамі пройшли молодші представники вище зазначених команд – юнаки 2009-2010 та дівчата 2007-2008 років народження.
У ваговій категорії до
Першим у ваговій категорії до
У вазі до
Представники Центру «Елефант» Артем Волошин та Микита Ковпак у ваговій категорії до
В ваговій категорії до
у важкій ваговій категорії +
В котре неперевершеною в ваговій категорії до
Перше й друге місце в ваговій категорії до
В ваговій категорії до
В останній ваговій категорії до
Але, справжнім захоплюючим видовищем для вболівальників та самих спортсменів стали командні сутички. Бурхливі емоції не залишали спортивний зал до самого закінчення змагань. В підсумках командного Чемпіонату місця серед команд-учасниць розподілились наступним чином. Переможницею змагань стала команда ДЮСШ-1. Друге місце посіла команда ВБГУ. Третіми стали відповідно представники ЦДР «Елефант» й СК«Святогор».
Міський голова, голова відділення НОК України в м.Горішні Плавні Дмитро Биков разом з виконавчим директором відділення НОК України в м. Горішні Плавні Миколою Шишліковим провели урочисте нагородження учасників змагань в особистій першості й команд-учасниць відкритого Чемпіонату міста.