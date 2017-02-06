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Голосуємо за найкращого спортсмена та спортсменку року!
06 Лютого 2017 Поділитися
Голосуємо за найкращого спортсмена та спортсменку року!

2016 рік ознаменувався для Олімпійської родини двома найголовнішими стартами чотириріччя – II Юнацькими Олімпійськими іграми у Ліллехаммері (Норвегія) та Іграми XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Окрім того, наші спортсмени здобували медалі й на континентальних і світових першостях, а отже, дарували неймовірні емоції уболівальникам та заставляли пишатись здобутками всю країну.

Їхні успіхи не залишались непоміченими і у Національному олімпійському комітеті України під час щомісячного визнання «Найкращого спортсмена місяця», тепер настав час назвати найкращих у 2016-му.

Вже водинадцяте НОК України спільно з Міністерством молоді та спорту України проводитиме Всеукраїнську церемонію «Герої спортивного року».

 

«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити найкращих спортсменів, тренерів, команди, фахівців з усіх видів спорту.

Обирає найкращих, шляхом таємного голосування, - Українська Академія спорту, до якої входять легенди спорту, які вже завершили свої активні виступи, але назавжди залишили визначний слід в олімпійській історії.

 

Але є одна номінація - «Народний вибір», де переможця обиратимуть уболівальники та прихильники спорту. Тож саме від їхнього голосу буде залежати, хто стане найкращими спортсменом і найкращою спортсменкою 2016 року.

 

Зробити свій вибір можна на офіційному сайті НОК України (www.noc-ukr.org) та у групах НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: «Вконтакте» (https://vk.com/olympicua), «Facebook» (https://www.facebook.com/olympicua) та «Google+» (https://plus.google.com/+OlympicUA).

За підсумками народного голосування і буде названо імена переможців, які будуть оголошені безпосередньо під час самої церемонії «Герої спортивного року» навесні цього року.

 

Претенденти в номінації

«Найкращий спортсмен року»-2016:

 

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

 

  • АБРАМЕНКО Олександр переможець Кубка світу та володар Малого Кришталевого Глобусу з фристайлу (лижна акробатика)
  • БЕЛЕНЮК Жан – срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон Європи з греко-римської боротьби (85кг)
  • БОНДАРЕНКО Богдан – бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики (стрибки у висоту)
  • ВЕРНЯЄВ Олег – чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики (вправи на брусах, багатоборство), чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи (опорний стрибок, вправи на брусах)
  • КУЛІШ Сергій – срібний призер Олімпійських ігор з кульової стрільби (пневматична гвинтівка, 10м)
  • СЕМЕНОВ Серій – бронзовий призер чемпіонату світу з біатлону (спринт), володар Малого Кришталевого Глобусу (індивідуальні гонки)
  • ТИМОЩЕНКО Павло – срібний призер Олімпійських ігор з сучасного п’ятиборства;
  • ЧЕБАН Юрій – чемпіон Олімпійських ігор з веслування на каное (200м)

 

Претенденти в номінації

«Найкраща спортсменка року»-2016:

 

*Прізвища подаються в алфавітному порядку

 

  • БАСОВА Любов – чемпіонка Європи з велотреку (кейрін), призерка етапів Кубка світу;
  • ДЕХА Ірина – чемпіонка Європи з важкої атлетики (75кг);
  • КОСТЕВИЧ Олена – чемпіонка Європи з кульової стрільби, бронзова призерка Фіналу Кубка світу (пневматичний пістолет);
  • МАРЧЕНКО Вероніка чемпіонка Європи зі стрільби із лука в індивідуальній та командній першостях;
  • ПРИЩЕПА Наталія – чемпіонка Європи з легкої атлетики (біг на 800м);
  • ПРОКОПЧУК Юлія – чемпіонка Європи зі стрибків у воду (вишка, 10м);
  • РІЗАТДІНОВА Ганна – бронзова призерка Олімпійських ігор, бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики;
  • ХАРЛАН Ольга – срібна призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях в командній першості, бронзова призерка в індивідуальній першості, бронзова призерка чемпіонату Європи в індивідуальній та командній першостях.

 

Голосування триватиме з 6 по 15 лютого включно.

 

Підтримайте своїх улюбленців і допоможіть їм отримати заслужений спортивний «Оскар»!

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