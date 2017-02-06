Педагоги Тернопільщини змагались у баскетбольному турнірі

Протягом двох днів у спортивному залі Тернопільського педагогічного університету за сприяння профспілкової організації працівників університету та відділення НОК України у Тернопільській області проходив кубок спортивного клубу ТНПУ ім. В.Гнатюка з баскетболу.

За Кубок вели боротьбу п’ять команд. На майданчику зійшлись у протистоянні гравці різного віку, кандидати та доктори наук, доценти і професори, декани та завідувачі кафедрами, лаборанти та інженери, на полі всі були рівні і підчинялись єдиному: правилам змагань та Олімпійським принципам чесної гри.

Всі учасники змагань були відзначенні призами, які надав профспілковий комітет працівників університету та відділення Національного олімпійського комітету України у Тернопільській області.

Видатний український педагог Василь Сухомлинський - прибічник здорового способу життя і природного виховання, досить влучно висловився про сутність спорту: «Не можна перетворювати спорт зі способу фізичного виховання дітей у спосіб боротьби за особистий успіх, не можна ділити дітей на здібних і нездар до спорту, не можна розпалювати нездоровий потяг навколо боротьби за гідність школи». Кому як не викладачам педагогічного університету, які готують майбутніх педагогів, не розуміти важливість цих слів, демонструючи власним прикладом дотримання етичних цінностей і філософії Fаіr Рlау.

