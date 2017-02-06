У Житомирі презентували оновлений фізкультурно-оздоровчий комплекс «Динамо»

Працівники правоохоронних органів Житомирщини, рятувальники та представники влади зустрілися у товариських матчах з міні-футболу в спортзалі ФОК «Динамо» у Житомирі з нагоди відкриття комплексу після капітального ремонту.

Нагадаємо, фізкультурно-оздоровчий комплекс «Динамо» має статус бази олімпійської підготовки.

Як повідомив перший заступник голови відділення НОК України в Житомирській області Леонід Українець, після капремонту працює нова котельня з автономним опаленням, відремонтовано підлогу в спортивному залі для міні-футболу, борцівський зал (придбано три татамі), адміністративні кабінети, душові, роздягальні тощо. Змагання різного рівня у ФОК «Динамо» проходять чи не кожні вихідні.

За умови додаткового фінансування у планах на 2017 рік – встановлення глядацьких трибун для уболівальників і заміна освітлення в залі, заміна вікон.

Також перед змаганнями відбулись показові виступи вихованців ДЮСШ «Динамовець» і ДЮСШ «Авангард», а також вручили нагороди призерам у змаганнях Динаміади правоохоронців Житомирщини 2016 року.

Крім цього, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України, член Виконкому Національного олімпійського комітету України Віктор Корж нагородив подяками за вагомий внесок у розвиток динамівського руху голову відділення НОК України в Житомирській області Олександра Оніщука та його першого заступника Леоніда Українця.

Нагадаємо, за сприяння очільника обласного осередку Національного олімпійського комітету України Олександра Оніщука щороку на базі ФОК «Динамо» проводять різноманітні змагання, зокрема, з волейболу, рукопашного бою тощо.