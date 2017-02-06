Традиційні змагання з волейболу у Куп’янську

З нагоди 74-ї річниці Дня визволення м. Куп’янська, що на Харківщині, у спортивних залах ЗОШ № 4 та № 6 регіональним представництвом Національного олімпійського комітету України у Харківській області були проведені змагання І-го етапу з волейболу Кубок пам’яті ветерана Другої світової війни, першого директора ДЮСШ відділу освіти Миколи Савельєва.

У змаганнях брало участь 8 команд з міста Куп’янська, селищ Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка.

До фінальних змагань за «Великий кубок» та «Малий кубок» вийшло по 4 команди.