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Традиційні змагання з волейболу у Куп’янську
06 Лютого 2017 Поділитися
З нагоди 74-ї річниці Дня визволення м. Куп’янська, що на Харківщині, у спортивних залах ЗОШ № 4 та № 6 регіональним представництвом Національного олімпійського комітету України у Харківській області були проведені змагання І-го етапу з волейболу Кубок пам’яті ветерана Другої світової війни, першого директора ДЮСШ відділу освіти Миколи Савельєва.
У змаганнях брало участь 8 команд з міста Куп’янська, селищ Куп’янськ-Вузловий та Ківшарівка.
До фінальних змагань за «Великий кубок» та «Малий кубок» вийшло по 4 команди.
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