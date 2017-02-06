В Пхьончхані відбувся семінар шефів місії Олімпійських ігор-2018

З 1 по 3 лютого шефи місій Національних олімпійських комітетів на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх-2018 зібралися в корейському Пхьончхані для обговорення заключного етапу підготовки до найголовнішого старту чотириріччя.

У заході взяли участь 135 делегатів з 75-ти Олімпійських комітетів, які розглянули організаційні та технічні аспекти проведення Ігор.

На семінарі українська делегація була представлена начальником Управління олімпійського руху НОК України, призером Олімпійських ігор Анною Сорокіною та заступником начальника Міжнародного відділу НОК України Аллою Тарасюк.

Учасники форуму відвідали об'єкти як змагальної, так і інформаційно-соціальної інфраструктури обох гірського і прибережного кластерів, ознайомилися з Олімпійським селищем та Олімпік-Плаза, на якій відбудуться церемонії відкриття і закриття. Також делегати відвідали Чонсон та Букван, де пройдуть змагання з гірськолижного спорту, фрістайлу та сноуборду.

Після візиту в Корею Анна Сорокіна відзначила, що підготовка до Ігор відбувається за графіком: «Всі спортивні об'єкти майбутньої Олімпіади вже готові приймати учасників змагань, про що свідчить низка чемпіонатів та кубків світу, які відбуваються протягом останніх півроку, як тестові змагання. Слід зазначити, що Ігри у Пхьончанзі мають стати найбільш компактними за логістикою між спортивними об'єктами та виконанням всіх звичайних організаційних процедур».

Візит шефів місії знаменує останню фазу підготовки до Ігор.

Кваліфікаційний відбір спортсменів для участі в Олімпійських іграх завершиться 15 січня наступного року, а на вже 28 січня передбачено остаточна подача спортивних заявок. 1 лютого 2018 року відчинить свої двері Олімпійське селище.