Новиниlarr НОКlarr Танцювальний дует Олександра Назарова Максим Нікітін повернулись додому із «золотом» Універсіади
Танцювальний дует Олександра Назарова Максим Нікітін повернулись додому із «золотом» Універсіади
06 Лютого 2017 Поділитися
Танцювальний дует Олександра Назарова Максим Нікітін повернулись додому із «золотом» Універсіади

Сьогодні, 6 лютого 2017 року, з Алмати повернулися додому чемпіони 28-ї Всесвітньої зимової Універсіади-2017 з фігурного катання Олександра Назарова і Максим Нікітін.

Наша танцювальна пара феєрично відкатала обов’язкову і довільну танцювальну програми, отримавши високі бали від суддів.

Привітати новоспечених чемпіонів Універсіади до аеропорту «Бориспіль» прибули віце-президент Національного олімпійського комітету України, член МОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, представники освітянського Спорткомітету і Національної федерації з фігурного катання, представники ЗМІ й вболівальники.
 

Валерій Борзов і Роман Греба тепло, по-батьківські привітали нашу олімпійську надію у фігурному катанні на зимових Іграх-2018. Вони передали спортсменам щиросердні вітання від головного олімпійця України Сергія Бубки та освітянського Міністра Лілії Гриневич.

А потім відбулася прес-конференція чемпіонів Універсіада-2017 Олександри Назарової та Максима Нікітіна, де вони відповіли на численні запитання мас-медіа.

Останнє в медіа
loader
loader
НОК України
Новини
Олімпійські змагання
Ерзурум-2017 003
Дьор-2017 0165
Pyeongchang-2018 0366
© 2017. Всі права захищено. Використання матеріалів
цього сайту можливе тільки з посиланням на джерело.
ForForceЗроблено в