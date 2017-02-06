Танцювальний дует Олександра Назарова Максим Нікітін повернулись додому із «золотом» Універсіади

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Сьогодні, 6 лютого 2017 року, з Алмати повернулися додому чемпіони 28-ї Всесвітньої зимової Універсіади-2017 з фігурного катання Олександра Назарова і Максим Нікітін.
Наша танцювальна пара феєрично відкатала обов’язкову і довільну танцювальну програми, отримавши високі бали від суддів.
Привітати новоспечених чемпіонів Універсіади до аеропорту «Бориспіль» прибули віце-президент Національного олімпійського комітету України, член МОК, Олімпійський чемпіон Валерій Борзов, заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, представники освітянського Спорткомітету і Національної федерації з фігурного катання, представники ЗМІ й вболівальники.
Валерій Борзов і Роман Греба тепло, по-батьківські привітали нашу олімпійську надію у фігурному катанні на зимових Іграх-2018. Вони передали спортсменам щиросердні вітання від головного олімпійця України Сергія Бубки та освітянського Міністра Лілії Гриневич.
А потім відбулася прес-конференція чемпіонів Універсіада-2017 Олександри Назарової та Максима Нікітіна, де вони відповіли на численні запитання мас-медіа.