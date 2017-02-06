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Українські біатлоністи визначилися зі складом на чемпіонат світу
06 Лютого 2017 Поділитися
З 9 по 19 лютого в австрійському Хохфільцені відбудеться світова першість з біатлону.
Збірна України вже визначилася зі складом, до якого потрапили наші Олімпійські чемпіонки: Юлія Джима, Олена Підгрушна та Валентина Семеренко, а також бронзовий призер минулорічного чемпіонату світу, володар Малого кришталевого Глобусу Сергій Семенов.
Програму змагань світової першості-2017 відкриє змішана естафета.
Склад збірної України.
Жінки: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Чоловіки: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Сємаков, Олександр Жирний.
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