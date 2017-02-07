У Житомирі визначили команди, які змагатимуться у фіналі чемпіонату України «Дитяча ліга»

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ІІ-й тур чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед дівчат 2004 року народження і молодші тривав з 1 до 4 лютого 2017 року в Житомирі.
Змагання провели у спортзалі УТОГ за сприяння відділення НОК України в Житомирській області.
«У другому турі грали вісім команд. Вони вели боротьбу «стінка на стінку». За результатами зустрічей тепер зрозуміло, хто братиме участь у фіналі, який відбудеться 21 – 25 березня 2017 року», – розповів головний суддя змагань Вадим Кравченко.
Учасниками змагань стали команди: ДВК «Вікторія» (м. Канів), ДВК «Полісянка» (м. Житомир), ДЮСШ (м. Чернігів), ДЮСШ (м. Ніжин), а також СДЮШОР-1 (м. Полтава), ДЮСШ № 12 (м. Харків), СДЮШОР-2 (м. Полтава) та ДЮСШ (м. Новомосковськ).
В урочистій церемонії відкриття змагань взяли участь голова відділення НОК України в Житомирській області Олександр Оніщук, його заступник Леонід Самунь та інші.
«Волейбол – команда гра, у яку грають і в спортзалах, і у дворах. З кожною зустріччю гравці вчаться зіграності, здобувають досвід, а отже стають сильнішими. У дитинстві та юності я також займався волейболом. Тому бажаю завжди отримувати задоволення від гри, відпрацьовувати удари і тоді усе вдасться», – звернувся до учасниць Олександр Оніщук.
Крім цього, під час урочистого відкриття відбулись показові виступи юних спортсменів різних житомирських ДЮСШ.
Житомир представляла команда ДВК «Полісянка», яка у перший день змагань впевнено перемогла полтавчанок (СДЮШОР-2). Новомосковську, СДЮШОР-2 (м. Полтава) і Харкову житомирянки програли. Тож до фінального туру потрапили команди з Канева, Полтави (СДЮШОР-1), Харкова та Чернігова.
Нагадаємо, в І-му турі житомирянки вибороли дві перемоги і програли Каневу.