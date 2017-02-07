На Сумщині пройшов # OlympicLab з борцями

В актовому залі Косівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Лесі Українки відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області проведений модуль про здоровий спосіб життя в рамках проекту # OlimpicLab.

Понад 120 учнів даної загальноосвітньої школи, які були присутніми на заході, з увагою прослухали інформацію про здоровий спосіб життя та познайомилися з таким спортивним єдиноборством як вільна боротьба. Цікаву інформацію діти отримали з вуст заслуженого майстра спорту України, чемпіонки та бронзової призерки чемпіонату світу з вільної боротьби, багаторазової чемпіонки Європи, учасниці Олімпійських ігор Катерини Бурмістрової, заслуженого тренера з вільної боротьби Сергія Лозаренка та майстра спорту з вільної боротьби Віталія Жукова.

Всі бажаючі відвідали зал вільної боротьби, який знаходиться в приміщенні навчального закладу, та змогли на власні очі побачити прийоми під час показових виступів.

Для закріплення пройденого матеріалу почесні гості провели вікторину, де за кожну правильну відповідь учні отримали нагороди від Національного олімпійського комітету України, а комплект спортивного інвентарю та літературу на олімпійську тематику був вручений адміністрації школи.