На Сумщині пройшов # OlympicLab з борцями

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
В актовому залі Косівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Лесі Українки відділенням Національного олімпійського комітету України в Сумській області проведений модуль про здоровий спосіб життя в рамках проекту # OlimpicLab.
Понад 120 учнів даної загальноосвітньої школи, які були присутніми на заході, з увагою прослухали інформацію про здоровий спосіб життя та познайомилися з таким спортивним єдиноборством як вільна боротьба. Цікаву інформацію діти отримали з вуст заслуженого майстра спорту України, чемпіонки та бронзової призерки чемпіонату світу з вільної боротьби, багаторазової чемпіонки Європи, учасниці Олімпійських ігор Катерини Бурмістрової, заслуженого тренера з вільної боротьби Сергія Лозаренка та майстра спорту з вільної боротьби Віталія Жукова.
Всі бажаючі відвідали зал вільної боротьби, який знаходиться в приміщенні навчального закладу, та змогли на власні очі побачити прийоми під час показових виступів.
Для закріплення пройденого матеріалу почесні гості провели вікторину, де за кожну правильну відповідь учні отримали нагороди від Національного олімпійського комітету України, а комплект спортивного інвентарю та літературу на олімпійську тематику був вручений адміністрації школи.