У Херсоні пройшла льодова казка у виконанні юних фігуристів

У Херсоні в рамках Всеукраїнських змагань юних фігуристів і Кубка України 2016-2017 рр. проходив відкритий Чемпіонат Херсонщини з фігурного катання.

У чемпіонаті брали участь 350 дітей з 8 областей України. Виступи учасників були розподілені на три дні - з 3 по 5 лютого. А змагатися в льодовий комплекс «Фаворит-Арена» з'їхалися спортсмени віком від 8 до 20 років з Києва, Одеси, Харкова, Кривого року, Дніпра, Донеччини та інших населених пунктів. Були і херсонські фігуристи - вихованці КЮДСШ з зимових видів спорту.

У Херсоні відбулося дійсно унікальне і незабутнє дійство не тільки для учасників, але і для місцевого глядача, тому що в місті подібний чемпіонат проходить вперше.

Змагання проводились в одиночному катанні серед юнаків та дівчат за програмою кандидатів у майстри спорту і за спеціальною програмою в середній та молодшій вікових групах. Також спортсмени демонстрували свою майстерність у виконанні спортивних танців на льоду, серед яких Фокстрот і Європейський вальс.

Серед юних херсонських фігуристів і маленька Аріна Семен, яка в свої чотири роки впевнено тримається на льоду і може показати посильні для її віку «льодові» фігури, які, до слова, дівчинка вивчила за три місяці тренувань. Для неї це перші змагання, хоча і пробні.

Папа дівчинки Дмитро пояснює, що це велика праця і дитина тренується 4-5 разів на тиждень, щоб в наступні роки юна спортсменка могла показувати гідні результати на змаганнях різного рівня. Тренує Аріну - Тетяна Назарова.

За словами Дмитра, фігурне катання, як і інші види спорту на льоду, з'явилися в Херсоні завдяки діям і бажанням ентузіастів. На сьогодні цей вид олімпійського спорту, як, втім, і інші, вимагає невідкладного втручання обласної та міської влади. Фінансування необхідно для того, щоб оновити і придбати інвентар для фігуристів.

Наряди юних фігуристок переносили глядача в справжню зимову казку, що супроводжувалася ретельно підібраною музикою, починаючи від класичних мелодій, закінчуючи сучасними і всім відомими композиціями.

Відбулося спортивне дійство за ініціативи відділення Національного олімпійського комітету України у Херсонській області спільно з управлінням фізичної культури та спорту ХОДА та дитячо-юнацької спортивної школи з зимових видів спорту.

Виконавчий директор НОК Луїза Кірсанова пояснює: «Для фігурного катання сьогоднішній захід, звичайно ж, ще один крок вперед. Херсонщина в цьому випадку отримує шанс стати на рівень вище у всеукраїнському житті спорту на льоду. Це величезна честь і слава для всіх, для міста, для дітей. У нас фігурне катання завжди відсувається на другий план, а на перший - хокей. Тому зараз це дійсно свято».