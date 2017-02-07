«Do like OLYMPIANS» в Івано-Франківській школі

6 лютого в Івано-Франківську школу №19 завітали гості, серед яких двоє майстрів спорту України міжнародного класу з боксу Сервін Сулейманов та Віктор Поляков.

Хлопці свого часу були учасниками літніх Олімпійських ігор. Сервін – учасник Ігор 2000 року в Сіднеї, а Віктор – Ігор 2004 року в Афінах.

Також почесними гостями були і представники відділення НОК України в Івано-Франківській області Володимир Антонець та Марія Чемерис, які разом з боксерами провели Всеукраїнський проект НОК «Do like OLYMPIANS».

Завдяки цьому заходу учні мали змогу поспілкуватися з учасниками Олімпійських ігор - левова частка запитань, до речі, припала на планування робочого дня спортсмена-олімпійця, тривалість та кількість тренувань й відпочинків, харчування спортсменів, тощо.

Після цього всі залюбки долучились до розминки під керівництвом Віктора Полякова, що мала виражений боксерський характер. Це неабияк зацікавило дітей і вони із завзяттям виконували всі вправи.

А далі була комбінована естафета та нагородження учасників заходу пам’ятними призами та олімпійськими сувенірами.