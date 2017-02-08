Зворотній відлік: до Олімпійського фестивалю в Дьорі залишилось 165 днів

Саме сьогодні, 8 лютого, до старту XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ), який в липні проходитиме угорське місто Дьор, залишається 165 днів.

Оргкомітет та всі жителі міста з нетерпінням чекають такої важливої спортивної події, адже вперше прийматимуть змагання такого високого рівня.

Мер міста Жолт Боркай відзначає, що всі зацікавлені в успішному проведенні цього Фестивалю, адже це значно підвищить шанси Будапешту отримати право на Олімпійські ігри 2024 року.

Для того, щоб змагання пройшли на високому рівні, уряд Угорщини вносить чималий вклад у будівництво спортивних об’єктів, олімпійського селища. Також фінансова допомога надається і місцевими органами влади.

За словами Жолта Боркая, який також є і президентом Національного олімпійського комітету Угорщини, всі об’єкти мають бути здані до 31 травня.

Наприкінці квітня Дьор очікує візит шефів місії олімпійських команд з усіх 50 країн Європи, які на власні очі зможуть побачити, як місто готується до найголовніших юнацьких стартів сезону.

Вкінці 2016 року був завершений прийом заявок від волонтерів, які бажають долучитись до олімпійської події. Загалом на сайті зареєструвались 2350 чоловік, але будуть задіяні 1500 з них, тому наразі Оргкомітет проводить відбір найкращих. Більшість волонтерів будуть з Угорщини, 10% - з інших країн.

Організатори обіцяють, що церемонія відкриття XIV літнього ЄЮОФ буде справжнім захоплюючим і видовищним дійством. Паралельно зі спортивними заходами, всі учасники та гості Фестивалю зможуть долучитись і до угорської культури та цінностей регіону, яка буде презентована під час олімпійської події.

Перед стартом Європейського юнацького олімпійського фестивалю у місті пройдуть тестові змагання з усіх 10 видів спорту, які представлені у програмі змагань.

Довідково:

XIV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль пройде з 23 по 30 липня 2017 року в угорському Дьорі.

Юні спортсмени змагатимуться у 10 видах спорту: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.