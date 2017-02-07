«Волів’є» – Перезавантаження. У Кременчуці відбувся аматорський турнір з волейболу

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
Днями у спортзалі ДК «КРЕДМАШ» нарешті відбувся аматорський турнір з волейболу серед молоді Кременчука, тобто серед тих людей, для яких волейбол це – найголовніше у житті.
Турнір «Волів’є» в форматі змішаних команд, склад яких визначався сліпим жеребом. Можна сказати, що це як спортивно-розважальний турнір для активного проведення часу для всіх бажаючих, починаючи від досвідчених гравців, які беруть участь в міських змаганнях, і до любителів-аматорів, які закохані в цей вид спорту.
Турнір зібрав 16 учасників бажаючих взяти участь. Було прийнято рішення грати командами по 4 людини з трьох партій до 15, за правилами паркового волейболу за коловою системою, а потім за призові місця.
Ігри запам'яталися наполегливими стараннями гравців, і практично в кожній грі були рівні протистояння, власне про що говорять результати фінальних ігор. Гра за 3 місце - 2:1 перемога «Ураган» над «Селфі», гра за 1 місце 2:1 - перемога «Іскандера» над «Протеїном».
Пам’ятні дипломи у 7 номінаціях та цінні подарунки від відділення НОК України у Полтавській області отримали кращі гравці у своїх амплуа.