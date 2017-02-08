Станіслав Горуна - найкращий спортсмен Львівщини за підсумками січня

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращого спортсмена січня.

Ним став майстер спорту України міжнародного класу з карате Станіслав Горуна.

Цим почесним званням спортсмен вшанований за перемогу на дебютному етапі найпрестижнішого турніру всесвітньої серії з карате «Premier League Karate 1», що відбувся 28-29 січня поточного року у Парижі (Франція) за участю 1 243 спортсменів з 78 країн світу.

Важливо зазначити, що представника карате вперше номіновано на відзнаку регіонального осередку Національного олімпійського комітету, оскільки рішенням 129-ї сесії Міжнародного Олімпійського Комітету цей популярний вид спорту включено до олімпійської програми і його дебют відбудеться на арені в Токіо у 2020 році.

Незабаром пройде урочиста церемонія вшанування найкращого спортсмена та тренера січня.