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В Швейцарії стартує чемпіонат світу з гірськолижного спорту
08 Лютого 2017 Поділитися
В Швейцарії стартує чемпіонат світу з гірськолижного спорту

В швейцарському місті Санкт-Моріц розпочалися змагання світової першості з гірськолижного спорту.

Заявка нашої країни на престижному форумі нараховує 6 спортсменів.

У змаганнях серед дівчат честь України захищають Тетяна Тікун та Ольга Книш.

Із українських гірськолижників в Швейцарії представлені Іван Ковбаснюк, Василь Теличук, Михайло Карпушин та Андрій Марійчин.

Змагання триватимуть до 19 лютого.

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