В Олімпійському домі побажали успіхів українцям на зимовому ЄЮОФ-2017

Вже через 2 дні в турецькому місті Ерзурум стартує ХІІІ зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який триватиме до 18 лютого.

Традиційно напередодні турніру Національний олімпійський комітет України презентує довідник нашої команди, в якому вболівальники спорту можуть знайти детальну інформацію про українських спортсменів та тренерів зимового Фестивалю-2017.

Знайти його можна за цим посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/erzurum/team-ukraine/

Відзначимо, на престижному старті Україну представлятимуть 25 спортсменів, які змагатимуться у 7 з 9 видів спорту, а саме: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Сьогодні наші юні учасники та представники офіційної делегації України в Ерзурумі-2017 завітали в Олімпійську домівку, де отримали спортивну екіпіровку від офіційного постачальника екіпірування олімпійської збірної України компанії PEAK Sport, а також мали змогу в теплій та дружній атмосфері обговорити організаційні питання щодо участі в Фестивалі.



Вже завтра вранці, 10 лютого, юні олімпійці вирушать до Ерзуруму.

Слідкуйте за оперативними новинами з зимового ЄЮОФ-2017 на офіційному сайті Національного олімпійського комітету і в групах НОК України /Олімпійська команда у соціальних мережах.

Вболіваймо за наших разом!