Українці вирушили на зимовий ЄЮОФ-2017

Сьогодні, 10 лютого, юнацька олімпійська збірна України відправилася на ХІІІ зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль до турецького Ерзуруму.

З міжнародного аеропорту «Бориспіль» наші спортсмени взяли курс до Стамбулу, звідки прямий рейсом дістануться до олімпійського Ерзуруму.



Нагадаємо, на престижному форумі честь України захищатимуть 25 юних олімпійців в 7 з 9 можливих видів спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Фестиваль триватиме з 11 по 18 лютого.

Познайомитися зі складом нашої команди, розкладом змагань та слідкувати за оперативними новинами з Ерзуруму можна на офіційному сайті Національного олімпійського комітету України та в Олімпійських групах у соціальних мережах.