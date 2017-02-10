Вболіваймо за юних українців на зимовому Олімпійському фестивалі. Розклад змагань

-
НОК України
- Історія
- Команда
- Проекти
- Суб'єкти олімпійського руху
- Структури
-
Офіційні документи
- Олімпійська хартія
- Звіт про діяльність НОК України у 2016 році
- Медичний кодекс
- Календар спортивних подій 2016
- Промова президента МОК Томаса Баха з нагоди 25-річчя НОК України
- Статут НОК України
- Всесвітній антидопінговий кодекс
- Список заборонених препаратів
- Олімпійський порядок денний 2020 20+20 рекомендацій
- Олімпійська книга
- Олімпійський куточок
- Кодекс честі олімпійця Украіни
- Олімпійська бібліотека
- Державні закупівлі
- Спонсори
- Контактна інформація
- Новини
-
Олімпійські змагання
- Олімпійські ігри
- Юнацькі Олімпійські ігри
- Європейські ігри
- Європейські юнацькі олімпійські фестивалі
- Виступи українців на Олімпійських іграх
- Виступи українців на Юнацьких Олімпійських іграх
- Виступи українців на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях
- Віртуальний тур
11 лютого в турецькому Ерзурумі стартує ХІІІ зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль, в якому нашу країну представлятимуть 25 юних українців.
Наші спортсмени будуть змагатися в 7 з 9 видів спорту, а саме: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.
Щоб українським любителям спорту було зручніше підтримувати кожного нашого юного олімпійця, вашій увазі пропонується розклад змагань зимового Олімпійського фестивалю.
Відзначимо, в довіднику вказаний місцевий турецький час, тобто +1 година від українського.
Завантажити розклад змагань можна за цим посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/erzurum/schedules-/
Слідкуйте за оперативними та ексклюзивними новинами з Ерзуруму на офіційному сайті НОК та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах http://vk.com/olympicua, https://www.facebook.com/olympicua та https://plus.google.com/+OlympicUA.
Зичимо нашим юним олімпійцям успіхів та вболіваймо за них разом!