Вболіваймо за юних українців на зимовому Олімпійському фестивалі. Розклад змагань

11 лютого в турецькому Ерзурумі стартує ХІІІ зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль, в якому нашу країну представлятимуть 25 юних українців.

Наші спортсмени будуть змагатися в 7 з 9 видів спорту, а саме: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Щоб українським любителям спорту було зручніше підтримувати кожного нашого юного олімпійця, вашій увазі пропонується розклад змагань зимового Олімпійського фестивалю.

Відзначимо, в довіднику вказаний місцевий турецький час, тобто +1 година від українського.

Завантажити розклад змагань можна за цим посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/erzurum/schedules-/

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Зичимо нашим юним олімпійцям успіхів та вболіваймо за них разом!