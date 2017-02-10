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Вболіваймо за юних українців на зимовому Олімпійському фестивалі. Розклад змагань
10 Лютого 2017 Поділитися
Вболіваймо за юних українців на зимовому Олімпійському фестивалі. Розклад змагань

11 лютого в турецькому Ерзурумі стартує ХІІІ зимовий Європейський юнацький олімпійський фестиваль, в якому нашу країну представлятимуть 25 юних українців.

Наші спортсмени будуть змагатися в 7 з 9 видів спорту, а саме: біатлоні, гірськолижному спорті, лижних перегонах, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні та шорт-треку.

Щоб українським любителям спорту було зручніше підтримувати кожного нашого юного олімпійця, вашій увазі пропонується розклад змагань зимового Олімпійського фестивалю.

Відзначимо, в довіднику вказаний місцевий турецький час, тобто +1 година від українського.

Завантажити розклад змагань можна за цим посиланням: http://noc-ukr.org/olympic/euof/festival/erzurum/schedules-/

Слідкуйте за оперативними та ексклюзивними новинами з Ерзуруму на офіційному сайті НОК та на сторінках НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах http://vk.com/olympicua, https://www.facebook.com/olympicua та https://plus.google.com/+OlympicUA.

Зичимо нашим юним олімпійцям успіхів та вболіваймо за них разом!

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