З нагоди XIII ЄЮОФ у Львові урочисто підняли прапори України і НОК

Під час урочистої лінійки учнів Львівського училища фізичної культури відбулася святкова церемонія підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України з нагоди початку XІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в турецькому Ерзурумі.

У святковій лінійці взяли участь голова постійної профільної комісії Львівської обласної ради Михайло Гичка, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, директор училища фізичної культури Степан Родак, учасниці першого такого фестивалю, випускниці училища, львівські олімпійці Христина Подгрушна-Опьола та Юлія Харковська-Шепіленко, представники спортивного активу та ЗМІ області, а також увесь учнівський та педагогічний колектив одного з кращих в Україні училищ фізичної культури.

Честь вітчизняного спорту на Фестивалі-2017 захищатимуть і двоє представників Львівщини – гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський.

І саме вихованці Львівського училища фізичної культури, десятикласниці Анастасії Шепіленко довірили почесне право підняти прапор нашої держави та стяг Національного олімпійського комітету України з нагоди відкриття XІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Усі гості, присутні на святі підняття прапорів, бажали юним олімпійцям успішних стартів й гідно нести честь українського спорту, бо за своїх посланців уболіватиме вся країна!