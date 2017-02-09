З нагоди XIII ЄЮОФ у Львові урочисто підняли прапори України і НОК

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Під час урочистої лінійки учнів Львівського училища фізичної культури відбулася святкова церемонія підняття Державного прапора України та прапора Національного олімпійського комітету України з нагоди початку XІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в турецькому Ерзурумі.
У святковій лінійці взяли участь голова постійної профільної комісії Львівської обласної ради Михайло Гичка, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації Юрій Майборода, голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, директор училища фізичної культури Степан Родак, учасниці першого такого фестивалю, випускниці училища, львівські олімпійці Христина Подгрушна-Опьола та Юлія Харковська-Шепіленко, представники спортивного активу та ЗМІ області, а також увесь учнівський та педагогічний колектив одного з кращих в Україні училищ фізичної культури.
Честь вітчизняного спорту на Фестивалі-2017 захищатимуть і двоє представників Львівщини – гірськолижники Анастасія Шепіленко та Роман Ковалевський.
І саме вихованці Львівського училища фізичної культури, десятикласниці Анастасії Шепіленко довірили почесне право підняти прапор нашої держави та стяг Національного олімпійського комітету України з нагоди відкриття XІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Усі гості, присутні на святі підняття прапорів, бажали юним олімпійцям успішних стартів й гідно нести честь українського спорту, бо за своїх посланців уболіватиме вся країна!