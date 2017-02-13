Молодий посол Ерзуруму-2017 Віра Передерій поспілкувалася з українськими олімпійцями

Амбасадор української команди на зимовому Фестивалі-2017 - майстер спорту міжнародного класу, фіналіст Олімпійських ігор в Пекіні, призер Всесвітньої Універсіади з художньої гімнастики, Молодий посол II зимових Юнацьких Олімпійських ігор в Ліллехаммері Віра Передерій провела скайп-зустріч з нашими спортсменами.

На початку ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який з 11 по 18 лютого триває в Ерзурумі (Туреччина), вона поспілкувалася з українськими представниками біатлонної дружини на чолі з чемпіонкою ЮОІ-2016 Христиною Дмитренко.

Віра поділилися своїм досвідом виступу на відповідальних стартах та побажала нашим юним олімпійцям впевненості й успіхів в Ерзурумі.

Нагадаємо, мета пілотного освітнього проекту Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) для Молодих послів – це зміцнення олімпійських цінностей відповідно до Олімпійської стратегії-2020, дорожньої карти для майбутнього розвитку олімпійського руху.

Після отримання освіти через мережу Інтернет з культурної спадщини ЄОК амбасадори передають свої знання учасникам ЄЮОФ, тим самим допомагаючи атлетам краще адаптуватись в олімпійському просторі.

