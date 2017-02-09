За рік у Пхьончхані стартують Олімпійські ігри

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9 лютого 2018 року у південнокорейському Пхьончхані спалахне вогонь XXIII зимових Олімпійських ігор.
Зовсім скоро всі ми станемо свідками найголовнішої спортивної події чотириріччя.
Вже презентовані талісман змагань - білий тигр на ім’я Сухоран, піктограми видів спорту, які виконані у корейському стилі, розпочались тестові змагання, що мають на меті перевірити всі об’єкти, які будуть задіяні під час Олімпіади. Свою активну діяльність ведуть і посли Пхьончхану-2018 - корейська легенда фігурного катання Кім Юна і американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, тим самим популяризуючи Ігри, підвищуючи до них інтерес як в країні, так і по всьому світу.
Вперше за історію «білих» Олімпіад буде вручено більше 100 золотих медалей. Це стало можливим внаслідок включення нових дисциплін, таких як біг-ейр у сноубордингу, мас-старт у ковзанярському спорті, дабл-мікст в керлінгу і командні змагання в гірськолижному спорті.
Довідково:
XXIII зимові Олімпійські ігри пройдуть у Пхьончхані з 9 по 25 лютого 2018 року.
Девіз Ігор - «Пристрасть об’єднує»
Планується, що участь в Оліміпаді-2018 візьмуть приблизно представники з 95 країн світу, які розіграють медалі у 7 видах спорту (15 дисциплінах).
Наразі тривають ліцензійні відбори, які завершаться 15 січня 2018 року. 28 січня запланована остаточна подача спортивних заявок.