Україна зустріла героїв зимової Універсіади-2017

Вчора ввечері з Алмати, де фінішувала 28-а Всесвітня зимова Універсіада-2017, повернулася чергова група українських студентів-спортсменів. Серед них – наші чемпіони і призери біатлоністи Надія Бєлкіна (золота і бронзова медалі), Яна Бондар (дві срібні і бронзова медалі), Максим Івко (бронзова медаль), Артем Тищенко (бронзова медаль).

У залі прильоту аеропорту «Бориспіль» вишикувалася почесна варта-караул. Готова група барабанщиць. Кількахвилинна затримка на паспортному і митному контролі. І ось вони – наші рідні студенти-спортсмени, які на важких трасах Алмати билися за спортивну честь і славу Української держави

Медалістів, усю команду вітають заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба, віце-президент Національного олімпійського комітету України Равіль Сафіуллін, виконавчий директор, член Виконкому Федерації біатлону України, член НОК України Мирослав Грабовецький, проректор Національного університету фізичного виховання і спорту України чарівна Ольга Борисова. Вони щиросердно, тепло, з душею привітали нашу майбутню олімпійську зміну, адже через рік багато з них вже змагатимуться на зимових Олімпійських іграх-2018.



Потім почалася квіткова церемонія. Не тільки чемпіони та призери отримали букети квітів, а й вся спортивна делегація, яка цього вечора прибула додому.

За кілька хвилин відбулася ще одна цікава подія – передача своєрідної естафети від учасників зимової Універсіади-2017 майбутнім олімпійцям, які змагатимуться наступного року в Кореї. Його підтримали всі присутні. Медалісти і почесні гості заходу взяли участь у фотосесії зі спеціальними листівками з емблемою Олімпійських ігор-2018.

Потім чемпіони і призери поспілкувались з журналістами і потрапили в об’єктиви телекамер в рамках імпровізована прес-конференція.



Загалом на 28 Всесвітній Універсіаді Україна була представлена 61 спортсменом у 10 видах спорту. Наші студенти зуміли завоювати 9 медалей, де з них 2 - золоті, 3 - срібні та 4 - бронзові нагороди й посівши 10 загальнокомандне місце серед біля 60 країн світу.