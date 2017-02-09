Олімпійська родина вітає з Днем народження!

Сьогодні свій День народження святкують Олімпійська чемпіонка Ігор 1988 року в Сеулі з естафетного бігу 4х400 метрів Марія Пінігіна та срібний призер Олімпійських ігор 1972 в Мюнхені з бігу на 800 метрів Євген Аржанов!

Олімпійська родина України вітає іменинників зі святом!

Кожний прожитий рік, даруючи безцінний досвід, відкриває нові горизонти.

Зичимо наснаги та успіхів у реалізації всіх задумів і планів!

Міцного здоров'я на довгі роки, миру, добра і благополуччя!