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На Сумщині позмагалися біатлоністи
10 Лютого 2017 Поділитися
На Сумщині позмагалися біатлоністи

Днями в урочищі Токарі м. Суми пройшов Кубок області з біатлону на призи срібної медалістки Олімпійських ігор Олени Петрової.

У змаганнях взяли участь понад 90 спортсменів дитячих спортивних товариств та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

На захід завітали почесні гості: голова відділення НОК України в Сумській області, уславлена біатлоністка Олена Петрова та голова управління обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Владислав Маслов.

Спортсмени вели боротьбу в індивідуальних та спринтерських гонках у своїх вікових категоріях.

Переможцями стали:

Індивідуальна гонка: Сергієнко Кіріл (10 км.) та Гребченко Ольга (7,5 км.), Сергієнко Руслан (10 км.) та Єрмакова Вікторія (7,5 км.), Родітєлєв Олександр (7,5 км.) та Дідоренко Настя (7,5 км.), Потапенко Богдан (5 км.) та Давидова Єлізавета (5 км.).

 

Спринтерська гонка: Сергієнко Кіріл (10 км.) та Баранюк Тетяна (7,5 км.), Буров Богдан (10 км.) та Єрмакова Вікторія (7,5 км.), Кошман Володимир (7,5 км.) та Дідоренко Настя (6 км.), Потапенко Богдан (5 км.) та Казбан Аліна (5 км.).

 

По закінченню змагань переможці та призери були нагороджені сувенірами від відділення НОК України у Сумській області та Національного олімпійського комітету України.

За підсумками стартів двох днів були також відмічені кращі спортсмени Сергієнко Кіріл та Єрмакова Вікторія, яким вручили окремі відзнаки.

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