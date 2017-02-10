На Сумщині позмагалися біатлоністи

Днями в урочищі Токарі м. Суми пройшов Кубок області з біатлону на призи срібної медалістки Олімпійських ігор Олени Петрової.

У змаганнях взяли участь понад 90 спортсменів дитячих спортивних товариств та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

На захід завітали почесні гості: голова відділення НОК України в Сумській області, уславлена біатлоністка Олена Петрова та голова управління обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Владислав Маслов.

Спортсмени вели боротьбу в індивідуальних та спринтерських гонках у своїх вікових категоріях.

Переможцями стали:

Індивідуальна гонка: Сергієнко Кіріл ( 10 км .) та Гребченко Ольга ( 7,5 км .), Сергієнко Руслан ( 10 км .) та Єрмакова Вікторія ( 7,5 км .), Родітєлєв Олександр ( 7,5 км .) та Дідоренко Настя ( 7,5 км .), Потапенко Богдан ( 5 км .) та Давидова Єлізавета ( 5 км .).

Спринтерська гонка: Сергієнко Кіріл ( 10 км .) та Баранюк Тетяна ( 7,5 км .), Буров Богдан ( 10 км .) та Єрмакова Вікторія ( 7,5 км .), Кошман Володимир ( 7,5 км .) та Дідоренко Настя ( 6 км .), Потапенко Богдан ( 5 км .) та Казбан Аліна ( 5 км .).

По закінченню змагань переможці та призери були нагороджені сувенірами від відділення НОК України у Сумській області та Національного олімпійського комітету України.

За підсумками стартів двох днів були також відмічені кращі спортсмени Сергієнко Кіріл та Єрмакова Вікторія, яким вручили окремі відзнаки.