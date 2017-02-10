На Сумщині позмагалися біатлоністи

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Днями в урочищі Токарі м. Суми пройшов Кубок області з біатлону на призи срібної медалістки Олімпійських ігор Олени Петрової.
У змаганнях взяли участь понад 90 спортсменів дитячих спортивних товариств та дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
На захід завітали почесні гості: голова відділення НОК України в Сумській області, уславлена біатлоністка Олена Петрова та голова управління обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Владислав Маслов.
Спортсмени вели боротьбу в індивідуальних та спринтерських гонках у своїх вікових категоріях.
Переможцями стали:
Індивідуальна гонка: Сергієнко Кіріл (
Спринтерська гонка: Сергієнко Кіріл (
По закінченню змагань переможці та призери були нагороджені сувенірами від відділення НОК України у Сумській області та Національного олімпійського комітету України.
За підсумками стартів двох днів були також відмічені кращі спортсмени Сергієнко Кіріл та Єрмакова Вікторія, яким вручили окремі відзнаки.