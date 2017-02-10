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Олімпійська родина України зазнала тяжкої втрати…
10 Лютого 2017 Поділитися
Олімпійська родина України зазнала тяжкої втрати…

Сьогодні тяжкої втрати зазнала Олімпійська сім’я України… Пішов з життя легенда світового та українського волейболу, видатний дворазовий Олімпійський чемпіон і призер Юрій Михайлович Поярков.

Людина з великої букви, для якої спорт був сенсом життя.

 

Легенда, чиє ім’я внесено до «Книги рекордів Гіннеса» та Залу слави світового волейболу.  

 

Досягнувши всіх можливих висот Юрій Михайлович завжди залишався відданим олімпійському руху, активно працюючи на благо розвитку олімпійського руху України та Харківщини.


До останнього подиху Юрій Поярков передавав свій досвід молодому поколінню, вчив бути справжніми патріотами своєї справи і країни.


З глибокою скорботою висловлюю щирі співчуття рідним та близьким у зв’язку з тяжкою втратою…

 
Вічна пам’ять і земля пухом…

 

 

 

Президент

Національного олімпійського комітету України

 Сергій Бубка

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