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Нечипоренко Денис кращий спортсмен січня на Черкащині
11 Лютого 2017 Поділитися
Нечипоренко Денис кращий спортсмен січня на Черкащині

Звання кращого спортсмена січня 2017 року на Черкащині здобув майстер спорту України з легкої атлетики Денис Нечипоренко.

На командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, що відбувся в січні у місті Запоріжжя, Денис Нечипоренко в особистому та командному заліку здобув два третіх місця.

Спортсмен та його тренер Леонід Нечипоренко отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.

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