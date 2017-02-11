Нечипоренко Денис кращий спортсмен січня на Черкащині

Звання кращого спортсмена січня 2017 року на Черкащині здобув майстер спорту України з легкої атлетики Денис Нечипоренко.

На командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, що відбувся в січні у місті Запоріжжя, Денис Нечипоренко в особистому та командному заліку здобув два третіх місця.

Спортсмен та його тренер Леонід Нечипоренко отримають грошову винагороду від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.