Івано-Франківщина нагородила найкращих своїх представників у спортивній сфері

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Управління спорту обласної державної адміністрації та відділення НОК України у Івано-Франківській області відзначили нагородами спортсменів та тренерів Прикарпаття за високі досягнення в спорті, особистий внесок у розвиток олімпійського руху в області, підготовку спортсменів вищої майстерності.
На урочистостях з цієї нагоди були присутні голова обласної державної адміністрації Олег Гончару та голова обласної ради Олександр Сич.
Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Івано-Франківській області Мирослав Карабін передав вітальні слова від президента НОК, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки, та нагородив відзнаками Національного олімпійського комітету України за особистий внесок у розвиток українського спорту, поширення ідей олімпізму та розвиток олімпійського руху в області меценатів, журналістів та громадських діячів:
- Кімакович Віктор - директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
- Левко Володимир - завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету;
- Яців Ярослав - декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;
- Гриців Ольга - журналіст, телеведуча Івано-Франківського обласного телеканалу «РАІ»;
- Втерковський Дмитро - генеральний директор Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати».
Почесними відзнаками відділення НОК та грошовими преміями були нагороджені:
- Євген Марусяк - абсолютний чемпіон України 2016 року зі стрибків на лижах з трампліна;
- Прокоп'юк Василь - старший тренер зі стрибків на лижах з трампліну Івано-Франківської області;
- Максим Микитюк - срібний призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків;
- Юрчишин Олег - тренер-викладач з боксу обласної дитячо-юнацької спортивної школи;
- Розман Любов - учитель фізичної культури загальноосвітньої школи №19 м. Івано-Франківська.