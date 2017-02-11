Івано-Франківщина нагородила найкращих своїх представників у спортивній сфері

Управління спорту обласної державної адміністрації та відділення НОК України у Івано-Франківській області відзначили нагородами спортсменів та тренерів Прикарпаття за високі досягнення в спорті, особистий внесок у розвиток олімпійського руху в області, підготовку спортсменів вищої майстерності.

На урочистостях з цієї нагоди були присутні голова обласної державної адміністрації Олег Гончару та голова обласної ради Олександр Сич.

Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Івано-Франківській області Мирослав Карабін передав вітальні слова від президента НОК, Олімпійського чемпіона Сергія Бубки, та нагородив відзнаками Національного олімпійського комітету України за особистий внесок у розвиток українського спорту, поширення ідей олімпізму та розвиток олімпійського руху в області меценатів, журналістів та громадських діячів:

- Кімакович Віктор - директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

- Левко Володимир - завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я Івано-Франківського національного медичного університету;

- Яців Ярослав - декан факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;

- Гриців Ольга - журналіст, телеведуча Івано-Франківського обласного телеканалу «РАІ»;

- Втерковський Дмитро - генеральний директор Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати».

Почесними відзнаками відділення НОК та грошовими преміями були нагороджені:

- Євген Марусяк - абсолютний чемпіон України 2016 року зі стрибків на лижах з трампліна;

- Прокоп'юк Василь - старший тренер зі стрибків на лижах з трампліну Івано-Франківської області;

- Максим Микитюк - срібний призер чемпіонату Європи з боксу серед юнаків;

- Юрчишин Олег - тренер-викладач з боксу обласної дитячо-юнацької спортивної школи;

- Розман Любов - учитель фізичної культури загальноосвітньої школи №19 м. Івано-Франківська.