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На Чернігівщині замайорів Олімпійський прапор з нагоди ХІІІ зимового ЄЮОФ
11 Лютого 2017 Поділитися
На Чернігівщині замайорів Олімпійський прапор з нагоди ХІІІ зимового ЄЮОФ

Чотири представники Чернігівщини: Христина Дмитренко, Анастасія Циганова, Владислав Романчич та Микола Ничипоренко в складі юнацької Олімпійської збірної України вийдуть на старт XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в турецькому Ерзурумі.

Відділенням НОК України в Чернігівській області спільно з обласною федерацією лижних гонок на базі СДЮШОР з лижного спорту були організовані та проведені відкриті обласні змагання з лижних гонок «Олімпійська зима», присвячені цим важливим стартам.

Більше восьмидесяти юних лижників та біатлоністів вийшли на старт. 
 

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