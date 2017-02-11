На Чернігівщині замайорів Олімпійський прапор з нагоди ХІІІ зимового ЄЮОФ

Чотири представники Чернігівщини: Христина Дмитренко, Анастасія Циганова, Владислав Романчич та Микола Ничипоренко в складі юнацької Олімпійської збірної України вийдуть на старт XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в турецькому Ерзурумі.

Відділенням НОК України в Чернігівській області спільно з обласною федерацією лижних гонок на базі СДЮШОР з лижного спорту були організовані та проведені відкриті обласні змагання з лижних гонок «Олімпійська зима», присвячені цим важливим стартам.

Більше восьмидесяти юних лижників та біатлоністів вийшли на старт.

