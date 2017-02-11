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Ерзурум зустрів наших олімпійців
11 Лютого 2017 Поділитися
Сьогодні олімпійська збірна України прибула в турецький Ерзурум для участі у ХІІІ зимовому Європейському олімпійському фестивалі.
В аеропорту юних спортсменів зустріла шеф місії нашої команди, дворазова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик.
Українська делегація вже розмістилася в Олімпійському селищі.
Вже завтра наші юні учасники зимового ЄЮОФ-2017 матимуть змогу випробувати спортивні арени престижного форуму.
Також завтра о 19:30 за місцевим часом на «Казим Карабекир Стадіоні» відбудеться церемонія відкриття зимового Фестивалю.
ЄЮОФ триватиме до 18 лютого.
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