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Ерзурум зустрів наших олімпійців
11 Лютого 2017 Поділитися
Ерзурум зустрів наших олімпійців

Сьогодні олімпійська збірна України прибула в турецький Ерзурум для участі у ХІІІ зимовому Європейському олімпійському фестивалі.

В аеропорту юних спортсменів зустріла шеф місії нашої команди, дворазова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик.


Українська делегація вже розмістилася в Олімпійському селищі.

Вже завтра наші юні учасники зимового ЄЮОФ-2017 матимуть змогу випробувати спортивні арени престижного форуму.

Також завтра о 19:30 за місцевим часом на «Казим Карабекир Стадіоні» відбудеться церемонія відкриття зимового Фестивалю.

ЄЮОФ триватиме до 18 лютого.

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