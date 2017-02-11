Христина Дмитренко – прапороносець юнацької команди України

Сьогодні, 12 лютого, в турецькому Ерзурумі відбудеться урочиста церемонія відкриття ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Організаційний комітет обіцяє, що на учасників свята чекає цікава та захоплююча програма.

Традиційно церемонія відкриття спортивного юнацького форуму не обійдеться без параду команд-учасників. Прапороносцем нашої збірної стане досвідчена біатлоністка, чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері Христина Дмитренко.

«Мені дуже приємно, що саме мені довірили право нести наш прапор на церемонії відкриття цього престижного спортивного свята. Для мене це велика честь! Думаю, кожен спортсмен погодиться, що це дуже почесна та відповідальна місія. Я дуже рада!», - сказала Христина.

Нагадаємо, церемонія відкриття відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом. Транслювати подію будуть турецькі телеканали TRT Spor, Tivibu Spor, SportsTV, A Spor. Слідкувати за онлайн-трансляцією також можна буде на каналі YouTube зимового ЄЮОФ-2017.