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ХІІІ зимовий ЄЮОФ відкрито!
12 Лютого 2017 Поділитися

Сьогодні, 12 лютого, в турецькому Ерзурумі на «Казим Карабекир Стадіоні» відбулася урочиста церемонія відкриття ХІІІ зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Після першого тренувального дня українські спортсмени у чудовому настрої відправилися на урочисту подію.

Привітати олімпійців приїхав виконуючий обов'язки президента Європейських Олімпійських Комітетів (ЄОК) Янез Кос'янчич та перші особи країни-господаря зимового олімпійського фестивалю.

Церемонія відкриття традиційно пройшла в найкращих олімпійських традиціях – з парадом країн-учасниць, підняттям прапора ЄОК, клятвою атлета, тренера, судді й запаленням олімпійського вогню.

Очолила «синьо-жовту» збірну чемпіонка ІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року з біатлону в Ліллехаммері Христина Дмитренко.

На стадіоні нашу команду зустрічали бурхливими оплесками. Юні українці виглядали стильно та яскраво завдяки екіпіровці від офіційного постачальника спортивної екіпіровки олімпійських команд України компанії «PEAK».

Насолодившись цікавою та захоплюючою програмою церемонії відкриття, наші олімпійці разом з іншими командами повернулися в Олімпійське селище.

Вже завтра на спортсменів зимового ЄЮОФ-2017 чекає перший змагальний день.

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