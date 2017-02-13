#OlympicLab для студентів Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області продовжує поширювати олімпійські ідеали та принципи, залучати молодь до олімпійського руху, популяризувати спорт, фізичну серед молоді завдяки проекту #OlympicLab.

На базі навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в рамках проекту #OlympicLab для студентів провели модуль «Волонтерський рух».

Лекцію підготували представники Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру Олена Кудрявцева та Володимир Панченко, які розповіли студентам про напрями роботи молодіжного центру. Одним із головних напрямів є залучення активної молоді до волонтерства. Студентів ознайомили з основними функціями діяльності волонтерів у спорті, їх залучення до спортивних та інших масових заходів.



Усі учасники отримали не лише цінну інформацію, а й подарунки від відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області.