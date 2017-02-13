Свято олімпійського прапора на Вінниччині

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Цими вихідними відділення НОК України у Вінницькій області на базі Вінницької обласної організації ВФСТ «Колос» провело захід «Підняття Олімпійського прапору з нагоди відкриття XIII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю в турецькому місті Ерзурум».
Захід відкрив голова відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області, призер Олімпійських ігор Павло Хникін, побажавши юним учасникам віри у свої сили та працювати заради перемоги.
Під час церемонії також були присутні заступник начальника управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Олійник та відповідальний секретар обласного осередку НОК Тетяна Шмаль, яка підготувала та провела для учасників заходу надзвичайно цікаву й пізнавальну вікторину на олімпійську тематику.
Прапор НОК України доручили підняти срібній призерці II Юнацьких Олімпійських ігор з легкої атлетики Джойс Кобі і учаснику I ЮОІ легкоатлету Вадиму Адамчуку.
За вірні відповіді учасники вікторини отримали подарунки. Але не заради подарунків зібралися спортсмени на цей захід, усі вони щиро бажали вдалих стартів та перемог нашій команді, гідно захищати честь України на престижному Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.